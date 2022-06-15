В аэропорту Норильска открыли мемориальную доску полковнику милиции Петру Махневу

В торжественной церемонии приняли участие нынешние руководители и личный состав линейного отдела, члены Общественного совета, представители ветеранской организации и Заполярного филиала «Норникеля», а также депутаты Норильского городского Совета.

Службу в органах внутренних дел Петр Махнев начал в ноябре 1979 года тренером спортивной команды Управления внутренних войск МВД СССР по Западной Сибири. За плечами 22-летнего Петра Евсеевича уже был сданный норматив мастера спорта СССР по пулевой стрельбе из пистолета. В 1980 году он стал серебряным призером чемпионата страны, в 1981-м – чемпионом Европы, а в 1982 году на крупнейшем международном турнире в Мексике занял второе место.

В дальнейшем Петр Евсеевич служил в Октябрьском РОВД города Новосибирска, сначала в подразделениях милиции по охране общественного порядка, затем - в оперативных службах. За отличные показатели в служебной деятельности в апреле 1990 года Петра Махнева назначают на должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) УВД Новосибирского горисполкома. С июня 1991 года он возглавил линейное отделение внутренних дел в аэропорту Норильска Сибирского УВД на транспорте, на базе которого впоследствии был создан Таймырский линейный отдел внутренних дел на транспорте Сибирского УВД. Именно Петр Евсеевич стал инициатором объединения подразделений транспортной милиции на полуострове – в морском порту, в аэропортах Валек и Дудинка.

Он руководил Таймырским ЛОВД с января 1995 года. Благодаря знаниям и опыту, природной смекалке Петра Махнева транспортная милиция Таймыра по результатам оперативно-служебной деятельности уверенно занимала лидирующие места, а сам он лично принимал участие в раскрытии тяжких преступлений, разоблачении опасных преступников.

Нынешнее поколение сотрудников Таймырского линейного отдела МВД России помнит и гордится первым начальником подразделения. Транспортные полицейские поддержали инициативу ветеранов органов внутренних дел на транспорте об увековечении имени Петра Махнева, который за 15 лет в статусе руководителя проявил себя как грамотный, ответственный и профессионально подготовленный офицер милиции, как опытный наставник молодых стражей правопорядка.

Трагический случай оборвал жизнь Петра Евсеевича Махнева 18 июня 2006 года. Участники церемонии почтили минутой молчания память погибшего коллеги, после чего возложили цветы к мемориальной доске с его барельефом.