МАУ ИЦ «Норильские новости»

В аэропорту появился киоск для самостоятельного обслуживания пассажиров

В аэропорту появился киоск для самостоятельного обслуживания пассажиров

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В аэропорту появился киоск для самостоятельного обслуживания пассажиров

Теперь можно распечатать посадочный талон авиакомпании NordStar самостоятельно.

В аэропорту появился киоск для самостоятельного обслуживания пассажиров

Киоск печати расположен рядом со стойками регистрации, на первом этаже. Для этого заранее, необходимо пройти онлайн-регистрацию через мобильное приложение или на официальном сайте авиакомпании, открывающуюся за 24 часа до вылета. После посадочный талон будет выслан на почту или сохранен в приложение Wallet.

Непосредственно для печати понадобится только QR-код: его нужно увеличить и поднести к сканеру киоска на расстояние 20 сантиметров.

Данная услуга доступна для всех рейсов NordStar c вылетом из Норильска. Она позволяет увеличить скорость обслуживания пассажиров, особенно тех, кто летит без багажа.

4 сентября в 15:32 510
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