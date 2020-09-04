В аэропорту появился киоск для самостоятельного обслуживания пассажиров
В аэропорту появился киоск для самостоятельного обслуживания пассажиров
Теперь можно распечатать посадочный талон авиакомпании NordStar самостоятельно.
Киоск печати расположен рядом со стойками регистрации, на первом этаже. Для этого заранее, необходимо пройти онлайн-регистрацию через мобильное приложение или на официальном сайте авиакомпании, открывающуюся за 24 часа до вылета. После посадочный талон будет выслан на почту или сохранен в приложение Wallet.
Непосредственно для печати понадобится только QR-код: его нужно увеличить и поднести к сканеру киоска на расстояние 20 сантиметров.
Данная услуга доступна для всех рейсов NordStar c вылетом из Норильска. Она позволяет увеличить скорость обслуживания пассажиров, особенно тех, кто летит без багажа.