В аэропорту появился киоск для самостоятельного обслуживания пассажиров

Киоск печати расположен рядом со стойками регистрации, на первом этаже. Для этого заранее, необходимо пройти онлайн-регистрацию через мобильное приложение или на официальном сайте авиакомпании, открывающуюся за 24 часа до вылета. После посадочный талон будет выслан на почту или сохранен в приложение Wallet.

Непосредственно для печати понадобится только QR-код: его нужно увеличить и поднести к сканеру киоска на расстояние 20 сантиметров.

Данная услуга доступна для всех рейсов NordStar c вылетом из Норильска. Она позволяет увеличить скорость обслуживания пассажиров, особенно тех, кто летит без багажа.