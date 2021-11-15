В «Айке» состоялся финал 19-го корпоративного турнира клуба «Весёлый «Норильский никель»

В спортхолл «Айка», где проходило мероприятие, впускали только по QR-кодам, поэтому зал не был полным, и кавээнщики не обошли юмором этот момент: «А что это людей так мало? Ааа... Это только привитые».

В спор за кубок победителя вступили команды «Здоровый филиал» (ЗФ «Норникеля»); «Акватория» (ЗТФ «Норникеля»); «Головняк» (главный офис «Норникеля»); «#сКолы» (Кольская ГМК); «Сочная» (санаторий «Заполярье»). Шестой команде «НОКиЯ» выступить помешал коронавирус.

Именно ковид, а также удалёнка и вакцинация стали главными темами для шуток. Впрочем, шутили и о другом — о работе, семье, отдыхе, начальстве. Традиционно игра состояла из трёх конкурсов: приветствие «Давно не виделись», разминка «Вот так ситуация» и домашнее задание «Без масок».

Жюри – ещё одна команда вечера – активно подключилось к разминке. Задавали вопросы, на которые игрокам предстояло быстро подобрать остроумный ответ, а порой и сами предлагали ответы, на которые ребятам требовалось придумать смешной вопрос:

- Придумайте начало фразы: «...вот так я оказался в Норильске».

- Мой дедушка рассказал анекдот про Сталина!

В домашнем задании развернулись от души: сочинцы смешили зал приключениями Ванессы Паради в Сочи и звали на жаркие берега своего города — всё равно ведь заграницу нельзя!

- Все команды — как один большой организм. А мы — пупок!

- Почему это?

- А потому что всегда в тепле! — не унимались южане.

Норильчане показали на сцене целый ситком про заполярную жизнь, обыграв знакомые каждому северянину вопросы:

- Дорогая, я купил помидоры, огурцы, зелень...

- Откуда столько денег?

- Продал акции «Норникеля»...

За разминку норильчане, кстати, удостоились отдельной похвалы от звёздного гостя игры, актёра кино и телевидения, телеведущего, чемпиона Высшей лиги КВН и капитана команды КВН «МаксимуМ» Михаила Башкатова.

«Головняк» же пригласил гостей на офис-фитнес, а затем представил брата знаменитого персонажа — Эдуарда Сурового. Бурильщик Алексей Суровый шутит не хуже «брата»:

- Я предпочитаю бурить без перчаток! В них ощущения не те...

А «#сКолы» затеяли новую главу «Неуловимых мстителей» — смешных и трогательных. Юморили смело и порой совсем уж остро, а некоторые шутки, кажется, предназначались специально для руководства компании, сидевшего в жюри.

Жюри это учло, и после игры Ирина Заболотная, заместитель директора — начальник управления корпоративных мероприятий департамента социальной политики «Норникеля», отметила:

- Спасибо, ребята, за любовь к КВН, за то, что вы живёте им. Вы шутите о серьёзном так, что руководители задумываются. Для этого нужна большая смелость.

Подводя итоги игры, члены жюри не скрыли, что смеялись от души, а судили честно, хотя порой это было ой как непросто.

- Спасибо за чудесную игру. Такое удовольствие заставляет по-другому ценить жизнь, — поделился Владимир Зайцев, генеральный директор «Медвежьего ручья». — Я сегодня впервые был в жюри КВН, очень волновался. Это сложно — хотелось просто смотреть на выступления, а не оценивать их. Мне понравилось, как остро, но по-доброму шутили ребята. Потому что они любят свою работу и компанию.

Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании, присоединился к благодарностям, отметив, что эти команды можно смело отправлять в Высшую лигу: пора выходить за пределы компании и бросать вызов профессиональным юмористам.

Николай Уткин, старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля», председательствовавший в судейской коллегии, поблагодарил команды за проделанную работу:

- Было весело, задорно, мы смеялись. У нас такая молодёжь — хороший потенциал! А потому большое будущее — не только в производстве, но и в социальном партнёрстве. Мы продолжаем КВНН — сегодня прошёл 19-й турнир. А раз продолжаем, значит, верно движемся, и у нас всё будет хорошо. Нам важно сохранить такую традицию, ведь без этого невозможно совершать серьёзные задачи. Я очень горжусь тем, что это мероприятие прошло в Норильске. Это одна из побед компании. Атмосфера была фантастическая.

А Михаил Башкатов очень тепло поприветствовал зал и заверил, что сегодня видел старый добрый КВН:

- Я ещё лет 10 назад говорил, что КВН уйдёт в корпоративные игры. Думаю, вполне реально, что вскоре одна из этих команд или сборная «Норникеля» сыграет в профессиональных лигах КВН. Иногда я боюсь корпоративных турниров из-за «внутрянки» — юмора, понятного только людям этого предприятия. Но здесь была совершенно иная ситуация. Сегодня игра была потрясающей. Мне понравилось, что в отличие КВН на «Первом канале» вы больше критикуете и меньше подмахиваете начальству. Актёрский уровень, юмор — всё на высоком уровне. Когда мы подводили итоги с коллегами из жюри, я даже интересовался, нет ли среди игроков легионеров из числа профессионалов.

Михаил также рассказал, что давно хотел побывать в Норильске, ещё с момента знакомства (20 лет назад) с нашей командой, выступавшей в финале игры «КВН на Енисее». Но всё как-то оказии не было. Так что приглашение «Норникеля» он принял с большим удовольствием. И ни на минуту не пожалел:

– Норильск потрясающий. В первую очередь впечатляют люди — суровые, но открытые и тёплые. Не оставили равнодушными и виды, производство, еда. Спасибо за всё это.

По итогам трёх конкурсов победителем турнира 2021 года стала команда «Головняк», за ней — «Здоровый филиал», а замкнул тройку призёров коллектив «#сКолы». Лучшей актрисой признана Дарья Чернега («Акватория»), лучшим актёром — заводила команды «Головняк» Алексей Белозёр, за лучшую шутку отметили команду «Здоровый филиал», за лучший номер — «Сочную». Лучший музыкальный номер представили «#сКолы».