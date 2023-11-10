МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайну

В Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайну

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В Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайну

В этот раз участники во время занятий освоили новый материал – гофрокартон, и создали габаритные макеты стульев с элементами собственного дизайна. Как и в прошлый раз, наставником в объёмном макетировании для норильчан стала дизайнер Лилия Макарова. Основой создания моделей стал дизайн стульев французского архитектора и дизайнера Пьера Жаннере.

В Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайнуВ Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайнуВ Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайнуВ Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайнуВ Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайнуВ Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайну

Десять уникальных и неординарных предметов интерьера северяне создали всего за три дня, пройдя весь путь реализации: от изучения теории и разработки дизайна до создания макета 1:5 и стула в полную величину. При этом предмет мебели не только украшает интерьер, но и выполняет свою прямую функцию.

«По итогам второго интенсива мы видим, что интерес у норильчан к предметному дизайну есть, и немалый. Мы планируем провести ещё один творческий курс уже в феврале, а что именно будут мастерить участники – решим совместно с выпускниками первых двух интенсивов. К слову, два произведения по итогам прошедших обучений были высоко оценены Лилией Макаровой. В следующем году мы хотели бы представить работы Виктора Царенко и Антона Лазарева на Всероссийский конкурс-биеннале предметного дизайна, который проводится Всероссийским музеем декоративного искусства», – говорит Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска.

«Поучиться у приезжего специалиста – это нечастая и приятная возможность. Раньше я работал в сфере медиа и дизайна, а сейчас очень люблю сделать что-то по дому своими руками. И я подумал: почему бы не сделать ещё и стул? Все мои навыки и опыт слились и помогли удачно реализоваться. К тому же и группа очень быстро раскрылась, так что живого общения было много, а к концу третьего дня все были практически друзьями, – говорит участник интенсива по предметному дизайну Антон Лазарев. – Сама задача сделать из гофрокартона стул оказалась достаточно непростой, даже с точки зрения физической силы, но я доволен своей работой, хотя есть способы сделать её ещё лучше. Предложение об участии в конкурсе придало вдохновения: теперь я хочу попробовать разработать другой функциональный предмет, который отражал бы уникальность нашего города».

Увидеть и оценить все десять работ норильчан можно в креативном пространстве АРН. Выставка работает до 23 ноября.

10 ноября в 12:44 850
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