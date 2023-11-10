В Академии креативных индустрий состоялся второй интенсив по предметному дизайну

Десять уникальных и неординарных предметов интерьера северяне создали всего за три дня, пройдя весь путь реализации: от изучения теории и разработки дизайна до создания макета 1:5 и стула в полную величину. При этом предмет мебели не только украшает интерьер, но и выполняет свою прямую функцию.

«По итогам второго интенсива мы видим, что интерес у норильчан к предметному дизайну есть, и немалый. Мы планируем провести ещё один творческий курс уже в феврале, а что именно будут мастерить участники – решим совместно с выпускниками первых двух интенсивов. К слову, два произведения по итогам прошедших обучений были высоко оценены Лилией Макаровой. В следующем году мы хотели бы представить работы Виктора Царенко и Антона Лазарева на Всероссийский конкурс-биеннале предметного дизайна, который проводится Всероссийским музеем декоративного искусства», – говорит Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска.

«Поучиться у приезжего специалиста – это нечастая и приятная возможность. Раньше я работал в сфере медиа и дизайна, а сейчас очень люблю сделать что-то по дому своими руками. И я подумал: почему бы не сделать ещё и стул? Все мои навыки и опыт слились и помогли удачно реализоваться. К тому же и группа очень быстро раскрылась, так что живого общения было много, а к концу третьего дня все были практически друзьями, – говорит участник интенсива по предметному дизайну Антон Лазарев. – Сама задача сделать из гофрокартона стул оказалась достаточно непростой, даже с точки зрения физической силы, но я доволен своей работой, хотя есть способы сделать её ещё лучше. Предложение об участии в конкурсе придало вдохновения: теперь я хочу попробовать разработать другой функциональный предмет, который отражал бы уникальность нашего города».

Увидеть и оценить все десять работ норильчан можно в креативном пространстве АРН. Выставка работает до 23 ноября.