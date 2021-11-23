В Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусства

В креативном пространстве Агентства развития Норильска (АРН) прошла встреча Норильских фотографов и всех, кому интересно современное искусство, с фотохудожником из Екатеринбурга Сергеем Потеряевым.

Напомним, первый блок курса был ориентирован на художников, второй подготовлен для фотографов. Опытные и начинающие норильские авторы станут участниками фотолаборатории «Белое поле».

Куратором лаборатории современной фотографии стал Сергей Потеряев, фотограф и художник из Екатеринбурга, работающий с инсталляцией, видео и звуком, участник арт-резиденций в Варшаве, Дрездене, Клайпеде, Калининграде, Екатеринбурге и Норильске, чьи персональные выставки проходили в городах России, Германии, Литвы и Австрии.

- Нам понравилась его философия — сам пробует и учит других шире смотреть на фотографию. Он непрерывно прокачивает свои творческие способности и расширяет горизонты, — поделилась Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

Сергей Потеряев познакомил участников встречи со своими фотографическими практиками, в которых затрагивает тему ландшафта как социокультурного явления. Своей задачей он видит преодоление рамок фотографии.

- Быть свободным художником, чтобы твои мысли вольно летали, чувства могли транслироваться в какие-то изображения, образы — этот процесс всегда сложен и непонятно, куда вырулит, — отмечает Сергей. — Моя миссия — помочь ребятам сформулировать идеи из мыслей. Белое поле — метафора нашего времени, когда общественные изменения заставляют отказываться от планов и ставят вопрос о начале нового пути. Белое поле, как белая тундра Норильска.

Участниками лаборатории стали 15 фотографов. Они смогут обсудить детали проектов с куратором на совместных и индивидуальных онлайн-видеоконференциях, которые будут проводиться по 12 декабря.

Итогом второго блока станет выставка творческих работ участников фотолаборатории. Её открытие запланировано на 19 декабря.