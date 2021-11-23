МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусства

В Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусства

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В Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусства

В Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусстваВ Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусстваВ Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусстваВ Академии креативных индустрий стартовал второй образовательный блок курса современного искусства

В креативном пространстве Агентства развития Норильска (АРН) прошла встреча Норильских фотографов и всех, кому интересно современное искусство, с фотохудожником из Екатеринбурга Сергеем Потеряевым.

Напомним, первый блок курса был ориентирован на художников, второй подготовлен для фотографов. Опытные и начинающие норильские авторы станут участниками фотолаборатории «Белое поле».

Куратором лаборатории современной фотографии стал Сергей Потеряев, фотограф и художник из Екатеринбурга, работающий с инсталляцией, видео и звуком, участник арт-резиденций в Варшаве, Дрездене, Клайпеде, Калининграде, Екатеринбурге и Норильске, чьи персональные выставки проходили в городах России, Германии, Литвы и Австрии.

- Нам понравилась его философия — сам пробует и учит других шире смотреть на фотографию. Он непрерывно прокачивает свои творческие способности и расширяет горизонты, — поделилась Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

Сергей Потеряев познакомил участников встречи со своими фотографическими практиками, в которых затрагивает тему ландшафта как социокультурного явления. Своей задачей он видит преодоление рамок фотографии.

- Быть свободным художником, чтобы твои мысли вольно летали, чувства могли транслироваться в какие-то изображения, образы — этот процесс всегда сложен и непонятно, куда вырулит, — отмечает Сергей. — Моя миссия — помочь ребятам сформулировать идеи из мыслей. Белое поле — метафора нашего времени, когда общественные изменения заставляют отказываться от планов и ставят вопрос о начале нового пути. Белое поле, как белая тундра Норильска.

Участниками лаборатории стали 15 фотографов. Они смогут обсудить детали проектов с куратором на совместных и индивидуальных онлайн-видеоконференциях, которые будут проводиться по 12 декабря.

Итогом второго блока станет выставка творческих работ участников фотолаборатории. Её открытие запланировано на 19 декабря.

Текст Евгений Стренадко
Фото участников проекта  Евгений Стренадко
23 ноября в 15:20 400
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