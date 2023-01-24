В апреле текущего года в Норильске откроется вытрезвитель

Он будет рассчитан на двадцать человек, и именно туда отправятся граждане, обнаруженные в сильном алкогольном опьянении в общественных местах.

Напомним, до 2011 года в Большом Норильске работало два подобных заведения: одно в Норильске и одно в Талнахе. Однако 12 лет назад было принято решение их ликвидировать. После чего излишне нетрезвых горожан с городских улиц отвозили прямо в полицейские участки, где отсыпаться любителям заложить за воротник приходилось в камерах для задержанных. В прошлом году власти пересмотрели своё отношение к подходу в борьбе за трезвость. Так что в этом году старые учреждения на новый лад заработают по краю в целом. Два вытрезвителя возобновят свою работу в Красноярске, и ещё один пункт приёма почитателей горячительных напитков откроется в Ачинске.