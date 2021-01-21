В апреле у Северного морского пути появится цифровой двойник
В апреле у Северного морского пути появится цифровой двойник
Цифровой двойник транспортной системы Северного морского пути (СМП) планируется представить до конца апреля текущего года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, передает ТАСС.
Как сообщается на сайте Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), совместно с ВЭБ РФ, Минвостокразвития и Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова разрабатывается цифровая платформа «Арктик Лабс». Её основой станет цифровой двойник Северного морского пути - динамическая математическая модель, позволяющая разрабатывать сценарии развития как всей Арктики, так и отдельных территорий, логистических маршрутов.
Прототип системы уже готов, сейчас идёт его тестирование. К апрелю планируется представить рабочую систему полностью оцифрованного двойника транспортной системы Северного морского пути и планомерно добавлять туда социальный, экономический и экологический модули.