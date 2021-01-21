В апреле у Северного морского пути появится цифровой двойник

Как сообщается на сайте Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), совместно с ВЭБ РФ, Минвостокразвития и Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова разрабатывается цифровая платформа «Арктик Лабс». Её основой станет цифровой двойник Северного морского пути - динамическая математическая модель, позволяющая разрабатывать сценарии развития как всей Арктики, так и отдельных территорий, логистических маршрутов.

Прототип системы уже готов, сейчас идёт его тестирование. К апрелю планируется представить рабочую систему полностью оцифрованного двойника транспортной системы Северного морского пути и планомерно добавлять туда социальный, экономический и экологический модули.