В Арктической зоне появились новые резиденты

Один из новых проектов — «Зелёный Норильск». Он нацелен на очистку территорий, озеленение и рекультивацию земель в Большом Норильске. Заказчиками работ являются администрация города и компания «Норникель». Стратегией компании до 2031 года запланировано восстановление и очистка 117 га земли, озеленение и лесовосстановление 1,7 тыс. га. На сегодняшний день в городе уже запущена программа «Чистый Норильск» и план реновации Норильска.

Из-за увеличения объёма работ Норильск нуждается в большем числе подрядчиков и исполнителей. ООО «Светило» готово предоставлять услуги по озеленению, рекультивации, очистки земель на территории Арктической зоны привлекая специалистов и используя современные технологии.

«Получение статуса резидента очень важно. Во-первых, для нас как для резидента Арктической зоны РФ предусмотрены преференции по упрощенной системе налогообложения. А, во-вторых, для нас существенно уменьшены страховые взносы на сотрудников. Заработная плата и страховые отчисления — это одна из самых существенных статей расходов у любого предприятия. А у нас как арктического резидента ставка страховых взносов снижена с 30% до 7,5%. Также предусмотрена возможность предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов. В общем, у предпринимателя, ставшего резидентом АЗРФ, есть возможность окрепнуть, встать на ноги и стать надежным налогоплательщиком в нашем регионе», — рассказала генеральный директор ООО «Светило» Елена Дудченко.

Из-за сурового климата основной объём работ компания будет выполнять в весенне-летний период. В это время планируют задействовать до 27 человек, которые будут работать вахтовым методом. На постоянной основе будет работать шесть человек. Мощность будет зависеть от объёма заключённых договоров на каждый сезон, видов работ, будь то ручные работы или механизированные.

Стоит отметить, что приём заявок на получение статуса резидента АЗРФ продолжается, подать заявку можно на сайте Арктической зоны России.