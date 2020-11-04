В Арктической зоне РФ начнут развивать транспортную инфраструктуру

Стратегия развития должна быть рассчитана на ближайшие 10 лет и до 2035 года. Данное поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рабочей поездке в Мурманскую область. Помимо этого до 4 декабря министерства совместно с Минэнерго должны предоставить досрочный прогноз грузопотока в акватории российской Арктики.

В ходе встречи Михаил Мишустин подписал ряд других поручений, которые связаны с развитием отечественного ледокольного флота, который обеспечит круглогодичную и безопасную навигацию. По данному вопросу Минтранс, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и «Росатом» к 25 декабря текущего года должны внести первые предложения.

Также на строящихся ледоколах планируется установить многолучевые эхолоты и акустические профилографы. Данное оборудование необходимо для глубоководных биометрических исследований. Срок исполнения вопроса до 1 февраля 2021 года.

Для организации аварийно-спасательной деятельности в акватории Северного морского пути и российской части Арктики, МЧС, Минтранс, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития вместе с «Росатомом» должны разработать соответствующий проект, согласно которому на территориях должны появиться специальные центры, которые будут оснащены авиационной техникой и адаптированное к работе в условиях Арктики. Помимо авиации должны быть морские суда, технические средства и экипировка для персонала. Также должна быть разработана «дорожная карта» по развитию аварийно-спасательной инфраструктуры ФГБУ «Морспасслужба» в акватории Северного морского пути до 2035 года.