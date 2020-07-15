В Арктическую зону дополнительно включены десять населённых пунктов Эвенкии

Опубликован Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ», в котором учтено расширение Арктической зоны за счёт включения в неё 10 населённых пунктов Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Об этом сообщает официальный краевой портал.

За Северным полярным кругом находится около четверти территорий Эвенкии, и большую часть занимает так называемая Илимпийская группа поселений, включающая десять населённых пунктов – посёлки Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта.

Ранее в Арктическую зону на территории Красноярского края входили Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район. Вопрос о включении части Эвенкии решился благодаря активному участию Красноярского края в создании федеральной нормативно-правовой базы, направленной на развитие Арктики.

Закон о господдержке предлагает облегчить нагрузку на малый и средний бизнес, работающий на территории Арктики. Для этого установлен минимальный порог инвестиций для получения налоговых преференций – от 1 млн рублей. В свою очередь Эвенкия - это перспективная территория для инвестирования по преференциальной модели освоения Арктики. Здесь расположены богатые месторождения нефти, газа, угля, железных руд, исландского шпата и графита, алмазов, драгоценных камней, более 70% территории района занимают леса, а эвенкийская тайга богата биоресурсами.

«Наш безусловный приоритет – повышение благосостояния северян. Преференциальная модель развития Арктической зоны применительно к Эвенкийскому муниципальному району вдохнёт новую жизнь в этот край, позволит привлечь бизнес к перспективным проектам – не только сырьевым. Это и глубокая переработка древесины, и производство экологических продуктов питания, и туризм, и другие виды деятельности», – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, на региональном уровне разработана и утверждена Стратегия развития северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных народов края. Работа над документом велась параллельно с формированием федеральной Стратегии для их максимальной синхронизации.