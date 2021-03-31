В Арктике могут появиться ходячие города

По мнению учёного, передвижные платформы станут для жителей арктических регионов и домами, и учебными заведениями, и другими объектами необходимой инфраструктуры. Архитектор предлагает поставить платформы на специальные поднимающиеся и опускающиеся опоры. А двигаться они будут с помощью подвесных рельсов. Виталий Трошин рассказал, что эти конструкции будут подниматься над землёй на три-четыре метра, а скорость их передвижения по тундре достигнет четырёх километров в час.

Для строительства зданий используют лёгкие материалы, и благодаря этому они не смогут оказать отрицательное воздействие на почву. В конструкции не используются вращательные движения, поэтому она не вскрывает земляной покров и не обнажает мерзлоту.

Автор выразил уверенность, что это инновационное предложение даст возможность обезопасить уникальную природу Арктики.