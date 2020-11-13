В Арктике появится яхтенный порт

Перспективы создания Арктического яхтенного порта «Поморская гавань», а также развития морского, речного и круизного туризма обсудили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и мастер спорта СССР по парусному спорту Сергей Звягин. Наличие большого количества маломерных судов в Северо–Западном федеральном округе страны и возрастающий интерес зарубежных туристов к водным, прибрежным и островным ландшафтам Русского Севера, а также к Арктике, только добавляют экономический потенциал планируемому в этих широтах яхтенному порту.

«Может получиться очень интересный проект, в том числе с точки зрения экономической отдачи, — считает Александр Цыбульский. — Попробуем поработать над тем, чтобы проект смог претендовать на присвоение ему статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, тогда потенциальный инвестор получит качественный набор льгот, и сложится совершенно другая экономическая модель.

По итогам встречи глава региона дал поручение министерству культуры Архангельской области и региональному министерству экономического развития проработать возможность создания яхтенного порта в Архангельске.