В АТО «ЦАТК» поступило 20 карьерных самосвалов «Белаз-7555В» грузоподъемностью 55 тонн

Техника в Норильск поступила в разобранном состоянии. Работы по сборке и подготовке будут закончены в течение 3-4 месяцев. Вместе со специалистами «Норильсктрансремонта», сборкой самосвалов занимаются инженеры московского сервисного офиса компании-производителя.

Сервис-инженеры собирают самосвалы, а норильчане «доводят» до условий эксплуатации кузова машин. Для продления их срока службы сварщики «Норильсктрансремонта» изнутри обваривают их специальным покрытием из особо прочного материала. Только после этого кузова устанавливаются на самосвалы.

Дополнительное покрытие называется футеровкой и предназначается для продления срока службы - это сугубо специализированная процедура, завязанная с перевозкой сыпучих грузов крупной фракции, в нашем случае, руды. Кроме того, кузова самосвалов подогреваются выхлопными газами, которые отводятся из газораспределительной системы, чтобы свежедобытая руда, поступающая «на-гора» влажной, не прилипала к стенкам кузова.

Всего в автопарке АТО «ЦАТК» 424 единицы техники - это карьерные самосвалы, автогрейдеры, колёсные и гусеничные бульдозеры, экскаваторы. Автопарк постоянно обновляется. За последние три года поступило 55 единиц техники, ещё полсотни поступит до конца 2021 года. Практически все поступления новой техники осуществляются в рамках реализации перспективных проектов компании «Норникель».