В авиапарке АО «Норильск Авиа» пополнение

Завод «Вертолёты России», который входит в государственную корпорацию «Ростех», отправил в Норильск новые вертолёты. Всего их 18 - 12 вертолётов Ми-8Т, 4 — Ми-8МТВ и 2 вертолёта — Ми-8АМТ. Каждая модель отличается мощностью. Самые мощные двигатели у Ми-8МТВ и Ми-8АМТ – до 2500 лошадиных сил. А у Ми-8Т немного слабее - до 1500 лошадиных сил. Вертолеты Ми-8АМТ служат гражданской версией модификации вертолёта Ми-8, которая соответствует всем международным стандартам.

У данной вариации есть ряд отличительных черт. Так, например, у него имеются три аварийных люка, расширено количество сидений до 23 мест. В случае отказа одного двигателя вертолёт сможет продолжить полёт. За счёт трёх авиагоризонтов пилотам более комфортно пилотировать. Также на данной модели есть вспомогательная силовая установка Safari, именно она обеспечивает автономное питание до шести часов.

В планах доставить в авиапарк АО «Норильск Авиа» ещё 8 вертолётов Ми-8АМТ. Данная модель очень удобна и может решить широкий круг задач – от перевозки пассажиров и крупногабаритного груза до проведения спасительно-поисковых операций.