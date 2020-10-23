В автопарке ЗФ «Норникеля» пополнение

13 машин и семь самосвалов теперь будут доставлять горную массу в отвалы и на технологические переделы, выгружать отвальный шлак металлургических переделов, производить отсыпку строительных площадок и так далее.

К проекту изготовления самосвалов «Норникель» подошёл серьёзно. Инженеры ЗФ подготовили ТЗ, опираясь на опыт эксплуатации подобного оборудования в условиях горного производства. Потому можно считать, что это новая эксклюзивная комплектация, которая сделана специально для ЗФ «Норникеля».