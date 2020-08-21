МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау

В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау

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В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау

В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау

Глава Башкортостана встретился с защитниками горы Куштау, сообщила пресс–служба главы региона. В ходе встречи он заявил, что никакие работы на горе вестись не будут, пока не будет найдено компромиссное решение.

Напомним, ранее здесь состоялся экологический флешмоб, в результате которого произошло противостояние между сотрудниками Башкирской содовой компании и защитниками шихана Куштау (шихан — это одиночная гора или сопка, которая видимо выделяется в рельефе, возвышенность с правильными склонами и вершиной).

Активисты противятся работам по геологоразведке горы, которая относится к ценным природным территориям. Куштау — гора–одиночка на территории Башкирии, включённая в список объектов геологического наследия всемирного значения.

21 августа в 14:31 210
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