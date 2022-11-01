В бюджетных учреждениях города в рамках муниципальной программы идёт замена светильников

Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего и внешнего освещения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности».

За всё время существования программы в городе было заменено более 7,5 тысячи неэффективных светильников на объектах спорта, культуры, общего и дошкольного образования.

«Целью мероприятий по замене является не только экономия электроэнергии, но и сокращение затрат на ремонт и обслуживание оборудования. Так же в отличие от устаревшего оборудования, при изготовлении которого использовалась ртуть, светодиодные лампы не требуют особых условий для их утилизации и абсолютно безопасны для окружающей среды», - рассказал Антон Кривощеков, главный специалист отдела электроэнергетики и автоматизации Управления городского хозяйства администрации города.

В следующем году программа предусматривает увеличение объёма работ более чем в два раза.