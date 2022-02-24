В ближайшие дни качество воды в кайерканских домах должно улучшиться

Напомним: с начала нового года жители района жаловались, что у них из крана течёт горячая вода с неприятным запахом. Для решения вопроса была создана рабочая группа под председательством заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Константина Купреенко, в её состав вошли представители Заполярного филиала «Норникеля», ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и других организаций, в чьей компетенции находится данная тема. Как изменилась ситуация и что удалось сделать, обсудили на заседании рабочей группы.

Как пояснил Дмитрий Литвинов, первый заместитель генерального директора — операционный директор АО «НТЭК», источником горячей воды в системе водоснабжения жилой и промзон является река Норильская. Забираемая вода проходит процесс деаэрации (удаления газов, вызывающих коррозию) и после подогревания поступает потребителю.

– То есть мы «привязаны» к тому качеству, которое имеется при заборе воды из реки. Ни схемы, ни проекты не предусматривают фильтрующее оборудование, — отметил Дмитрий Литвинов. — Для питьевой холодной воды источником является подземный Амбарнинский водозабор. Мы берём воду из скважин глубиной 75–80 м.

Ситуация потребовала оперативных мер, и НТЭК произвёл срочное переключение, позволившее разделить контуры обеспечения потребителей горячей водой. Иными словами, проектная схема на ТЭЦ–3 предусматривает общий разбор — на город и промплощадки. Сейчас же потоки разделили, теперь по отдельному кольцу идёт теплоснабжение потребителей Кайеркана и отдельно — НМЗ. По мнению представителей НТЭК, теперь в случае загрязнения воды будет быстрее и проще определить его источник, а затем устранить.

Однако эта схема ненадёжная, отметил Литвинов, для обеспечения бесперебойной подачи воды теперь требуется устанавливать дополнительные насосные агрегаты. Их срочно приобрели, поступят они в город к началу межотопительного периода, а смонтируют их летом. Это позволит снабжать потребителей горячей водой вне зависимости от изменений в схеме, говорят в ресурсной компании.

Помимо этого, планируется установка механических фильтров, чтобы свести к минимуму зависимость от качества забираемой воды. Их также будут монтировать летом. Предполагается, что фильтры установят на линии подачи «сырой» воды от водозабора, а также на направлениях теплоснабжения. Это позволит задерживать механические примеси, взвешенные частицы, идущие с водой. Фильтры представляют собой набор сетчатых элементов с ячейкой от 0,8 до 1,5 мм. Они будут снабжены системой автоматической самоочистки, которая при этом не будет приостанавливать режим фильтрации.

Параллельно завершается перевод всех домов района Кайеркан на закрытую систему водоснабжения — из 98 МКД 84 оборудованы теплообменниками. Как пояснил Константин Купреенко, открытая система предусматривает подачу горячей воды в краны и на отопление из одной магистрали. Закрытая разделяет эти направления: горячая вода, подаваемая в кран, — это холодная питьевая, которая подогревается в теплообменниках домов горячей водой, подаваемой для радиаторов. Причём без непосредственного контакта друг с другом — только через теплопередающую поверхность. Но специалисты говорят, что система требует наладки, а значит, времени.

– Принято решение до конца года оборудовать оставшиеся МКД Кайеркана теплообменниками: будут установлены ещё 34 штуки. Так что планируем к следующему отопительному сезону полностью перевести Кайеркан на закрытую систему. Полагаю, это решит проблему с качеством воды в районе. Пока же КОС и управляющие компании промывают систему, и в течение трёх–четырёх дней ситуация должна стабилизироваться. Параллельно мы монтируем в домах АИТП (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты — комплекс устройств для распределения тепловой энергии в здании и регулировки теплоносителя на нужды отопления в зависимости от температуры наружного воздуха). Установку АИТП продолжим и в 2023, и в 2024 годах. В Центральном районе тоже прорабатывается вопрос установки теплообменников и АИТП — планируем начать с 2023 года, — отчитался Константин Купреенко.

После того, как теплообменниками оборудуют кайерканские дома, очередь дойдёт до Талнаха, последними оснастят здания Центрального района.

– Хочу отметить, что состояние теплосетей в Кайеркане в целом нельзя назвать плохим, все службы работают и реагируют оперативно. К сожалению, предусмотреть нынешнюю проблему было нельзя, но НТЭК быстро отсёк предположительный источник загрязнения — НМЗ, и после промывок качество воды улучшится. Ну а к будущему отопительному сезону, думаю, и вовсе забудем о проблеме, — заключил он.

Присутствовавшие на заседании представители управляющих компаний также отметили, что в домах, где установлены теплообменники, мутность воды исчезла.

Вопрос качества воды в Кайеркане и способы разрешения создавшейся ситуации также обсудили на совещании с участием старшего вице–президента «Норникеля» Николая Уткина и главы Норильска Дмитрия Карасева. Руководство города держит тему на контроле.