В ближайшие дни в Норильске начнут ремонт дорог

На общегородской планёрке при главе города Игорь Петеримов, начальник «Норильскавтодора», рассказал, что работы стартуют, как только столбик термометра перестанет по ночам опускаться ниже нуля.

– На днях запускаем второй асфальтобетонный завод, на его территории также находится дробильно-сортировочный комплекс, — поделился планами Игорь Петеримов. — Надеемся, в этом году два завода дадут минимум 250 000 тонн асфальтобетонной смеси, не менее 100 000 из которых дополнительно будут использованы на муниципальных объектах. Для сравнения: в прошлом году у нас было 108 000 тонн. Напомню, «Илан-Норильск» запускает завод производительностью 10 тонн в час, «ТТК Ямал» будет выдавать 160 тонн в час. В этой связи мы запланировали более значительные объёмы ремонтов автодорог. Прошлым летом отремонтировали менее 11 км, в этом году хотим обновить более 26 км.

Расширяются и планы ремонта проездов ко дворам. В 2022 году заасфальтировали 30 000 кв. м, в планах на это лето — более 50 000 кв. м. Во дворах отремонтируют около 100 000 кв. м покрытия (в прошлом году — 84 000 кв. м). Техники и специалистов для этого достаточно, отметили в «Норильскавтодоре».