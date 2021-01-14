В ближайшие годы в городе появятся новые дорожные знаки

Ещё в 2017 году с кемеровской компанией «Проект-групп» был заключён муниципальный контракт на два года стоимостью в 16,9 млн рублей на исполнение целого ряда работ: паспортизацию норильских улиц и дорог, специализированную диагностику искусственных сооружений, разработку проекта организации дорожного движения, техническую инвентаризацию объектов. Такой масштабный комплекс провели впервые, говорят в «Норильскавтодор», прежде эти работы велись отдельно, а некоторые, например постановка на кадастровый учёт основных сведений по муниципальным автодорогам, и вовсе провели впервые.

– Что касается организации дорожного движения, то теперь существуют проекты, где указаны все знаки, которые должны быть в городе, — рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности дорог и безопасности движения «Норильскавтодора», — Подчеркну: это не означает, что сегодня мы не выполняем какие-либо требования, и дороги опасны для движения, но есть ряд дополнений в знаках, которые согласно законодательству мы должны внести. Проект организации дорожного движения должен регулярно меняться из-за изменений в ПДД, и новый документ включает все нововведения. Все изменения направлены на повышение безопасности на дорогах.

В настоящий момент в городе установлено более 5 000 знаков, 46 светофорных объектов и их количество будет расти. Конкретный план работы под полученный проект ещё разрабатывается, его реализация потребует финансирования. В «Норильскавтодоре» говорят, что всё это займёт несколько лет, начнут с наиболее актуальных знаков.

Помимо того, представленный кемеровским подрядчиком проект включает технические паспорта всех объектов улично-дорожной сети Норильска, которые по регламентирующим нормам должны обновляться каждые пять лет.

Зоя Виноградова, начальник технического отдела «Норильскавтодор», объясняет, что техпаспорт представляет собой обобщённую информацию характеристик того или иного объекта: протяжённость объекта, площадь проезжей части, съездов, тротуаров, вид покрытия, данные о собственниках инженерных коммуникаций. В техпаспортах также указаны данные об искусственных сооружениях, входящих в состав дорог: мосты (их на муниципальных дорогах 22), водопропускные трубы, сети коммуникации (вместе — 185). Общая протяжённость улично-дорожной сети города — 157,2 км. Сюда не входят дороги, содержащиеся на балансе компании «Норникель», а также краевая трасса в Дудинку.

– Если говорить в целом, то в документе описывается состояние дорог, а также принимаемая ими нагрузка. Также подрядчиком дана оценка технического состояния наших улиц и дорог. Основные изучаемые показатели — продольная, поперечная ровность, а также коэффициент сцепления в прямом и обратном направлении. Резюмируя итоги оценки, могу сказать: 70 % улиц соответствует нормам, — отметила Зоя Виноградова.

Ещё один важный раздел представленного проекта добавила Назиля Ибрагимова, главный специалист технического отдела «Норильскавтодор», — внесение изменений в государственный кадастровый учёт. Прежде дороги ставили на учёт согласно старым документам через БТИ. Потому все сведения, содержащиеся в ЕГРН, теперь потребовалось привести в соответствие с действующим законодательством. Подрядчик произвёл постановку на кадастровый учёт основных сведений по нашим автодорогам. Это — самая дорогая часть контракта.

– Нам особенно важно, что теперь вся эта информация входит в единое программное обеспечение с интерактивной картой. В базу данных также включены видеоматериалы изысканий, проведённых подрядчиком, взятые с нескольких камер. Также отмечены радиусы закругления дорог, видимость и так далее. Указанные технические материалы облегчают нам планирование стоимости ремонта и содержания дорог города на следующий год, — резюмировала она.