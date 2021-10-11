В ближайшие три года в Красноярском крае объём строительства в денежном выражении составит 233 млрд рублей

Сегодня в нашем регионе активно реализуются различные проекты и программы в строительной отрасли. Среди них - нацпроект «Жильё и городская среда», комплексные инвестиционные проекты «Енисейская Сибирь» и «Ангаро-Енисейский промышленный район», а также реновация жилищного фонда Норильска. В совокупности они позволят увеличить показатели ввода в эксплуатацию жилых домов до 1,4 млн кв. м в год.

Также планируется разработать проекты комплексного развития территорий, в которых одновременно с возведением жилых домов будет создаваться социальная и транспортная инфраструктуры. Пилотными городами станут Красноярск и Норильск.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется ввести в эксплуатацию 4,3 млн кв. метров жилья, из аварийных домов расселят 6041 человека, благоустроят 1067 дворов и 1087 общественных пространств.

«Основными направлениями развития строительной отрасли являются стимулирование жилищного строительства, реализация мер по повышению доступности жилья и улучшению жилищных условий граждан, обеспечение строительства социальных и инфраструктурных объектов», - отметила первый заместитель министра строительства края Татьяна Василовская.