МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Большом Норильске проверят систему оповещения населения

В Большом Норильске проверят систему оповещения населения

Главная / Новости / Город

В Большом Норильске проверят систему оповещения населения

В Большом Норильске проверят систему оповещения населения

1 марта с 10.30 до 11.25 в городе проведут комплексную проверку готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сопровождающую подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». В Норильске прозвучат электросирены, а по каналам телевизионного и проводного вещания, а также эфирного радиовещания будет передано речевое информирование.

При получении сигнала оповещения и речевой информации населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.

Фото из открытых источников
20 февраля в 10:24 690
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также