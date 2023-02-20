В Большом Норильске проверят систему оповещения населения

1 марта с 10.30 до 11.25 в городе проведут комплексную проверку готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сопровождающую подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». В Норильске прозвучат электросирены, а по каналам телевизионного и проводного вещания, а также эфирного радиовещания будет передано речевое информирование.

При получении сигнала оповещения и речевой информации населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.