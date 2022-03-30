В Большом Норильске с начала зимы вывезли более 137 тысяч кубов снега

Зима в этом году выдалась умеренно снежной, однако снег в рудной столице убирают ежедневно.

Напомним, что управляющие компании обязаны вывозить с придомовых территорий 30% от общего объёма выпавшего снега. Однако по личному указанию директора УК «Северный быт» снег вывозится полностью и не один раз за зиму.

«Такое решение директора обусловлено тем, что в некоторых дворах снег плохо тает, поскольку туда не попадает солнце, а также из-за обильных снегопадов, которые уже привычны для Талнаха. Кроме того, в первом и втором микрорайонах в домах нет крылец, и чтобы при таянии снега вода не пошла в подъезды, нам необходимо вывозить его по максимуму. Снегоуборку во дворах мы проводим комплексно. Параллельно с техникой работают дворники. Они очищают крыльца и козырьки», - пояснила Екатерина Коротких, заместитель генерального директора УК «Северный быт».

С графиком уборки собственники квартир могут ознакомиться на сайтах управляющих компаний. Регулярно в начале месяца они обновляют расписание. В случае если автомобили мешают уборке, работники УК развешивают в подъездах объявления с просьбой убрать личный транспорт.

Екатерина Коротких отметила, что в основном собственники идут на контакт и отгоняют свои авто. Но до сих пор остаётся актуальной проблема брошенного транспорта. Для решения этого вопроса УК приходится обращаться в ГАИ, чтобы найти владельцев машин.