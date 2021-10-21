МАУ ИЦ «Норильские новости»

В будущем году горожанам представят общую концепцию озеленения города

В будущем году горожанам представят общую концепцию озеленения города

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В будущем году горожанам представят общую концепцию озеленения города

В будущем году горожанам представят общую концепцию озеленения города

Её разработкой сегодня заняты специалисты недавно созданного управления экологии администрации Норильска. Как отметил глава города Дмитрий Карасев, потребность в концепции озеленения назрела давно.

- Управлению экологии поручено представить её в 2022 году, и сначала – на общественных слушаниях, ведь очень важно, чтобы концепция была понятна всем горожанам, - пояснил градоначальник.

Также Дмитрий Карасев добавил, что окончательный вариант концепции будет сформирован с учётом пожеланий норильчан.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Ирина Яринская
21 октября в 16:30 610
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