В будущем году на асфальтировку улиц, дворов и общественных территорий города планируется потратить около 1 млрд рублей

Предварительно потребность в асфальтобетонной смеси составит 170–200 тыс. тонн. Действующий сегодня завод способен вырабатывать до 100–120 тыс. тонн в сезон, рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Константин Купреенко. Но в Норильске уже ведётся монтаж второго завода, это позволяет строить более масштабные планы асфальтировки:

«У горожан возникает вопрос, как они формируются. Для дворов потребность определяется на основании заявок, поданных УК Они, в свою очередь, составляются после осмотров территории, а также обращений жителей. Зоны вокруг школ и детсадов в план включает УКРиС. Общественные площадки выбираются отделом благоустройства УЖКХ Норильска также на основании оценки специалистов и обращений горожан. План по асфальтировке проездов формирует «Норильскавтодор». При этом обновлять дорожное покрытие в городе мы стараемся комплексно: например, если в плане стоит придворовая территория, рядом с которой есть неустроенная общественная, в план включаем обе».

Затем все заявки объединяются для оценки общего объёма требуемой асфальтобетонной смеси. Обычно запрос превышает возможности имеющегося на территоррии завода, потому выбираются наиболее важные участки. В этом году в число безусловных приоритетов вошла гарантийная переукладка некачественного покрытия на некоторых улицах.

«ИЛАН–Норильск» выполнил свои обязательства, сегодня у предприятия остался ещё один участок, работы на нём будут завершёны в ближайшие дни», — пояснили в управлении городского хозяйства администрации города.

При этом часть работ может идти в условиях влажной погоды, добавил Константин Купреенко. По его словам, технология выдерживает определённый уровень влажности и отрицательных температур. Если же подрядчик нарушает условия, это будет выявлено при приёмке участков после лабораторного исследования вырубок:

«Порой горожане размещают в пабликах ролики о том, что подрядчик укладывает асфальт в дождь. Но незнакомые с технологией люди могут не знать, что в этот момент проводится срезка и подготовка участка, по нормативам, вести подобные работы в такую погоду разрешено. Тем не менее мы поощряем публикацию подобных роликов, потому что они позволяют нам оперативно реагировать на возможные нарушения, наши специалисты сразу выезжают на место и оценивают ситуацию. Точку в вопросе ставит результат лабораторного анализа проб уложенного асфальта: если он не вписывается в нормативы, город работу не примет и не оплатит. А горожане также могут оставлять свои заявки и претензии в отделе оперативного контроля по телефону 43–70–57 (круглосуточно)».

В УГХ напомнили, что участки, не вошедшие в план асфальтировки этого года, будут учтены в следующем. Уже создана комиссия, которая проверит качество вновь уложенного дорожного покрытия, определит, нужно ли обновлять его на прилегающих территориях, а также решит, какие участки следует учесть в плане на 2023 год. Подобное обследование проводится обычно дважды в год — осенью, по окончании сезона асфальтировки, и весной, в мае, чтобы оценить ситуацию после таяния снега и окончательно выбрать те или иные территории. В будущем году только асфальтировка дворов и общественных территорий потребует порядка 500 млн рублей, говорят в УГХ.

«Завод не единственная составляющая. Нужна ещё техника, которая будет с ним работать. Такой в Норильске 11 единиц. Плюс нужно успеть сделать всё за короткое лето. Но мы настроены выполнить максимум работ, и того же будем требовать от подрядчиков», — отметил Константин Купреенко.