В будущем году в Норильске продолжится формирование современной городской среды

Объём запланированных средств составит около 67,7 млн рублей, в том числе ~61,4 млн рублей — средства федерального бюджета, ~3,2 млн рублей — из краевого бюджета, ~3,1 млн рублей — из местного, 93,3 тыс. рублей — средства собственников жилых помещений (в том числе 8,8 тыс. рублей — деньги местного бюджета за принадлежащее ему жильё).

Напомним, в рамках этой программы благоустраиваются городские дворы. В 2022 году запланирован ремонт тротуаров, проездов и дорог, прилегающих к домам на ул. Енисейской, 7, 9, 11, в районе Талнах. Кроме того, на этих придомовых территориях смонтируют освещение, установят скамьи и урны. Работы по благоустройству дворов будут вестись с учётом обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, отмечено на комиссии. Совокупный объём средств на благоустройство дворов в 2022 году составит ~5,8 млн рублей.

Второе мероприятие, которое реализуется по программе — благоустройство общественных пространств. В соответствии с опросом жителей на следующий год определены территории в районе ул. Комсомольской, 9, и ул. Первомайской, 12, 14, 16. В Центральном районе на ул. Комсомольской, 9, устроят две зоны — с детским игровым оборудованием и прогулочную с малыми архитектурными формами. Также по периметру смонтируют освещение и озеленят территорию. В Кайеркане в дополнение к проведённым в текущем году работам обустроят мини-футбольную, баскетбольную, тренажёрную площадки, полосу препятствий для сдачи нормативов ГТО, беговую дорожку, детскую площадку; установят скамейки, урны, фонари по периметру объекта. На обустройство этих двух общественных пространств будет выделено ~61,8 млн рублей.

«Проект «Городская среда» в Норильске реализуется с 2017 года. К настоящему моменту в рамках этой программы уже благоустроено 88 дворов и девять общественных территорий. Но самое главное — это действительно народный проект, ведь норильчане, видя, как соседние дворы становятся красивыми, тоже включаются в реализацию программы и активно голосуют за свои придомовые территории», — отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Представленный проект программы «Формирование современной городской среды» на 2022 год депутаты согласовали. Запланированные объёмы финансирования будут утверждены на очередной сессии при рассмотрении проекта бюджета Норильска на 2022–2024 годы.