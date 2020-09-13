В ЦАТК отремонтировали два этажа АБК автоколонны № 5

Работники автоколонны получили в своё распоряжение новые раздевалки, комнаты отдыха и приёма пищи, душевые, парную, комнату автосушки спецодежды, санузлы и спортивный зал.

Работы велись силами ООО «Атлант» согласно Программе по улучшению социально-бытовых условий работников «Норникеля». Подрядчик заступил на объект в октябре прошлого года. За 11 месяцев отремонтировали более полутора тысяч квадратных метров территории на общую сумму 76 миллионов рублей. Полностью поменяли всё инженерное оборудование и коммуникации. Отремонтировали лестничные клетки и пролёты вплоть до чердака. Кроме того, были закуплены шкафы для раздевалок, мебель и бытовая техника (холодильники, микроволновки, чайники) для комнат приёма пищи, современные тренажёры для спортзала.

«Я думаю, такое обновление положительно скажется на настроении наших работников», — отметил при приёмке работ Игорь Виговский, и.о. заместителя директора АТО «ЦАТК».