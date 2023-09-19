В Центральном районе Норильска завершена подготовка фундаментов для новых опор освещения

Всего в Большом Норильске будут заменены 184 опоры: 54 — в Талнахе, на улицах Игарской, Бауманской и Дудинской; 78 — в Кайеркане, на улицах Школьной, Надеждинской, Первомайской и Норильской; ещё 52 — в Центральном районе, на улицах Павлова, Октябрьской, 50 лет Октября, Завенягина, Дзержинского и Молодёжном проезде. На устройство новых уличных фонарей и фундаментов для них выделено почти 90 миллионов рублей. Красноярский подрядчик обязуется закончить работу до 30 октября.

– Большая часть опор, которые подлежат замене, установлена в Норильске в 1980-х годах, — рассказал начальник «Норильскавтодора» Игорь Петеримов. — Новые — прочнее, выполнены из металла, покрытого горячей оцинковкой, имеют приличный срок эксплуатации, менее подвержены коррозии и полностью соответствуют ГОСТу. А в прошлом году мы завершили замену всех светильников на светодиодные, которые имеют максимальную светоотдачу и энергоэффективность.