В Центральном районе продолжается строительство новых домов

Так, в Центральном районе продолжается возведение двух девятиэтажных домов на ул. 50 лет Октября, 2б и 2в. Подрядчик планирует до конца года завершить строительство шестого этажа, закрыть тепловой контур и приступить к отделочным работам внутри дома. При этом строительство ещё трёх этажей продолжится.

«Процесс строительства каждого дома в условиях Норильска имеет свою специфику. Так, строить высотные дома зимой сложнее: из-за актировок по ветру нужно останавливать башенные краны. Когда погода улучшается, строителям приходится вручную убирать снежные заносы между арматурой, как того требует технология, что значительно замедляет их работу, — отметил Олег Смирнов. — Подрядчик делает всё возможное, чтобы наверстать отставание и закончить работы в срок, и, несмотря на возникающие трудности, мы действительно наблюдаем конкретные результаты. К концу 2024 года эти дома должны быть сданы в эксплуатацию».

Что касается возведения двух шестиэтажных домов по ул. Кирова, 7/10, и ул. 50 лет Октября, то здесь процесс пойдёт значительно быстрее, так как они будут строиться уже на существующем ростверке. Подрядчик уже приступил к монтажу каркаса. Срок сдачи этого дома также назначен на конец следующего года.

На объекте на ул. Павлова, 23, строители закончили устройство буронабивных свай и делают ростверк. Материалы для металлического каркаса доставят в Норильск к концу навигации, после чего подрядчик приступит к монтажу.

На стадии согласования проектной документации находятся дома на ул. Лауреатов, 29 и 31. Подрядчик в настоящее время проводит исследования несущей способности свай в соответствующих грунтах. После окончания экспертизы работы на объектах возобновятся в полную силу.

На ул. Лауреатов, 58, строители заканчивают устройство металлического каркаса, залита первая плита перекрытия первого этажа. К концу года они должны закрыть тепловой контур дома, чтобы приступить к отделочным работам. На ул. Лауреатов, 56, заканчивается устройство буронабивных свай, в ближайшее время начнётся возведение ростверка. Кроме того, в текущем году здесь приступят к строительству коллектора, по которому на объект начнёт поступать горячая и холодная вода, а также станет возможным водоотведение и электроснабжение. Эти дома планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

В Талнахе на ул. Спортивной, 4 и 6, один дом полностью закрыт ограждающими конструкциями (стенами), заканчивается монтаж окон. Впереди — устройство кровли и внутренние отделочные работы.

Работу по социальным объектам в городе ведёт проектный офис компании «Норникель».

Первый из них — детский сад на ул. Первомайской, 4, в Кайеркане. В настоящее время идут активные поставки строительных материалов, чтобы с начала октября строители приступили к работам. По плану обновлённое после капитального ремонта здание должно быть сдано в эксплуатацию в середине следующего года.

«Много вопросов поступает по поводу строительства поликлиники в Талнахе. Люди спрашивают, почему убрали забор и не ведутся работы. Забор был демонтирован ради удобства жителей близлежащих домов: через эту территорию пролегает их кратчайший путь.

К настоящему моменту завершены испытания грунтов, а торчащие там «пеньки» — это те сваи, которые были смонтированы для испытания нагрузок и которые далее будут вовлечены в строительство. Данный объект весьма сложный с точки зрения проектирования, но уже сегодня он находится в стадии экспертизы, по завершении которой проектный офис определит подрядную организацию и приступит к строительству», — пояснил Олег Смирнов.

До 2026 года проектный офис «Норникеля» также планирует построить в Оганере три девятиэтажных жилых дома, детский сад и школу с соответствующей инфраструктурой.

Сейчас у администрации города в проектировании находится ещё четыре многоквартирных дома: это ул. Нансена, 6, в Центральном районе, ул. Пионерская, 8, ул. Диксона, 2, и ул. Бауманская, 31, в Талнахе. Строительство этих домов запланировано на 2024-2025 годы.