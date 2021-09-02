В центре Дудинки открыли новое общественное пространство

Торжественное открытие нового общественного пространства состоялось в День знаний. Главная изюминка проекта - гиперболоид, напоминающий чум коренных народов Таймыра. Он изготовлен из 12 брёвен, которые, как и 12 месяцев в году, служат символом связи между Верхним и Нижним мирами. Возвышающиеся на амфитеатре качели олицетворяют гнёзда северных птиц, фотозону украсили фигуры оленей - главных животных на Таймыре. Ограждением и одновременно оберегом новой площади стали деревянные перголы, установленные по периметру. Все они украшены национальными узорами коренных таймырских этносов. На фасадах прилегающих домов - картины «Луна» и «Солнце» - ещё одно обращение к культуре северных народов.

«Мне бы хотелось, чтобы наши дети играли и отдыхали на площади среди орнаментов и символов культуры народов Таймыра, чтобы знали и всегда помнили, что живут на уникальной и самобытной земле», - поделился глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

Агентство развития Норильска с энтузиазмом поддержали этот проект. «Два года назад администрация Таймыра обратилась в наше агентство с предложением разработать эскизный проект и дизайн будущей площади. Мы пригласили классного архитектора – Илью Мукосея. Он представил несколько концепций. Вместе с жителями и администрацией Таймыра мы выбирали, какой могла бы стать новая площадь. Смотрели на перспективу. Нам важно, чтобы территория была востребованной горожанами, но также хотелось, чтобы это место заинтересовало и гостей Таймыра, которых из года в год становится больше. Мы старались подчеркнуть этническую составляющую территории, показать, что Дудинка – столица Таймыра, родина для пяти коренных и малочисленных народов Севера», - рассказал Максим Миронов, директор АРН.

Реализация проекта стартовала в прошлом году. Тогда были выполнены земляные работы, смонтированы ограждающие перголы и «Чум-гиперболоид», появились арт-фасады. В этом году строители выполнили усиление фундамента колонн, завершили мощение площади брусчаткой, установили качели и арт-объекты, расписали перголы.