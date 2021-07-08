В центре внимания властей - реализация природоохранных мероприятий

Специалисты посетили Норильское подразделение отдела государственного экологического надзора. Оно было создано для усиления контроля по соблюдению природоохранного законодательства после аварии на ТЭЦ-3. Министр оценил результаты первого года работы отдела.

- Он востребован. Он объективно нужен. Личные встречи с гражданами дают лучшее понимание того, что происходит в городе, - сказал Павел Борзых. - В этом году ещё появится передвижная экологическая лаборатория, оборудованная на основе КамАЗа.

- Норильску такая лаборатория необходима, - подчеркнул Дмитрий Карасев. - Подобное передвижное оборудование сегодня есть у Роспотребнадзора, но его не всегда удается использовать в силу природных особенностей нашей территории. Высокопроходимый транспорт улучшит ситуацию. Мы договорились, что, если потребуется, будем использовать лабораторию совместно.

Также было осмотрено помещение, где, возможно, разместится будущий Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края. Раньше же в доме № 10 по ул. Набережная Урванцева располагался телецентр. И сейчас это здание необходимо перевести из федеральной собственности в муниципальную и отремонтировать. Планируется, что здесь будут работать и сотрудники эконадзора. В автоматическом режиме современная стационарная эколаборатория сможет одновременно тестировать более 30 взятых проб грунтов, воды и других ресурсов.

Обсудив в администрации города ход реализации природоохранных мероприятий на территории, делегация совершила вертолётный облёт над участками тундры, которые пострадали от аварии на ТЭЦ-3.

- Сегодня на поверхности ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарной, а также озера Пясино, плёнки нефтепродуктов мы не зафиксировали. Учитывая позднюю весну в этом году, продолжающийся паводок на озере Пясино и других водоёмах, часть берегов остаётся затопленной. Как только вода сойдёт, специалисты приступят к очистке. Наша лаборатория мониторит эти участки одновременно с АО «НТЭК, - отметил Павел Борзых.

- Сегодня все превентивные меры приняты. В районе реки Амбарной стоят заграждающие и сорбирующие боны протяжённостью более 500 метров, проведены мероприятия на прилегающей к ТЭЦ-3 территории, - подчеркнул генеральный директор АО «НТЭК» Сергей Липин.

Дмитрий Карасев предложил министру экологии края войти в недавно созданную муниципальную комиссию по мониторингу работ, связанных с ликвидацией последствий разлива топлива.

- Авария на ТЭЦ-3 привлекла пристальное внимание к экологии Норильска и прилегающим к нему территориям. В текущем году мы закончим мониторинг по карте загрязнений. Следующий этап, в период с 2023 по 2024 годы, - очистка трёх рек, это 35 километров акватории. Деньги от федерации на это мероприятие уже есть - 23 миллиарда. Сейчас средства необходимо распределить по годам. Работы много. Коллеги из Норильска, Таймыра и компании «Норникель» к ней готовы, - уверен министр.

Была затронута и тема свалок. Дмитрий Карасев отметил, что работы со старым полигоном и подготовка нового идут в соответствии с планом.

- В бюджет Норильска напрямую поступил штраф - 680 млн рублей. Эти деньги пойдут на уборку несанкционированных свалок и озеленение. В 2021 году мы предусматриваем оба этих мероприятия и планируем затратить порядка 100 миллионов рублей. До 2024 года из этих средств на данные цели будет ежегодно выделяться по 200 миллионов рублей. Горение и тление на полигоне в Талнахе ликвидировано. Сейчас там ведутся работы по ворошению мусора, накопленного годами. Далее - рекультивация. Как ранее говорилось, этот полигон будет закрыт. Мусор, поступающий из Талнаха, можно будет вывозить на новый полигон, который располагается дальше нынешнего километра на три, в районе фабрики щебня. Он также принадлежит «Байкалу 2000», все необходимые лицензии есть, - пояснил градоначальник.

Помимо этого во время визита делегации из Красноярска были рассмотрены вопросы озеленения, разработки проектно-сметной документации по строительству мусоросортировочного завода и мусороперерабатывающего заводов, приобретения экологичных автобусов и реконструкции канализационно-очистных сооружений. Эти и другие задачи стороны договорились решать при полном взаимодействии.