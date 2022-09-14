В честь юбилея Заполярного транспортного филиала «Норникеля» в Дудинке пройдут праздничные мероприятия

В этом году Дудинский морской порт и его правопреемник – Заполярный транспортный филиал «Норникеля» – отмечают большой юбилей: 85 лет. 3 ноября 1937 года Дудинский морской порт был выделен как самостоятельная единица в составе Дудинской товарной экспедиции транспортного отделения Норильского комбината. Именно эта дата считается днём основания порта, но празднование традиционно проводится раньше, пока позволяет погода.

16 сентября в КДЦ «Арктика», состоится торжественное награждение портовиков. Звания «Заслуженный работник», «Ветеран труда», «Кадровый работник», почётные грамоты и благодарственные письма получат больше 50-ти сотрудников. Вручать награды будут руководители ЗТФ, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Дудинки и Норильска. После церемонии состоится небольшой концерт.

В субботу, 17 сентября, состоится главный праздник, посетить который смогут все жители Дудинки и Большого Норильска. В 11.00 на вертолетной площадке у управления порта (ул. Советская, 43) откроется выставка портовой техники. Посетители смогут вблизи увидеть мобильный портовый кран Liebherr LHM-250 на пневмоколесном ходу – обычно «дудинских жирафов» видно только вдалеке, на закрытой территории порта. На выставке покажут современные погрузчики и перегружатели, экскаваторы и другие портовые машины. Кабины большинства из них будут доступны для посещения, а водители расскажут желающим об и особенностях техники.

Также гостям представится уникальная возможность попробовать себя в роли машиниста портального крана с помощью современных технологий. Частью выставки техники станет первый в России VR-тренажер SenSey для обучения управлению краном. Он представляет собой точную копию кресла крановщика с органами управления, укомплектованного очками VR и системным блоком со специальным программно-аппаратным комплексом. Надевая VR-очки, пользователь «погружается» в симуляцию работы из кабины портального крана, видит перед собой заданные условия и режим работы. Тренажер позволяет отточить навыки управления различными типами грузозахватных приспособлений в разных погодных условиях, он будет использоваться в ЗТФ для обучения и тестирования сотрудников.

В 12.00 на вертолетной площадке стартуют спортивные игры для детей и взрослых. Ребятишки покажут своё умение кататься на самокатах и посоревнуются в меткости в дротиковом тире. Взрослые смогут померяться силами в армрестлинге и в гиревом спорте. Победителей и отличившихся участников ждут сертификаты от магазина бытовой техники, медали и грамоты, а также уникальная спортивная продукция – футболка, кепка или балахон с символикой юбилея.

В акватории порта пройдёт парад судов. Всё утро пять судов портового флота ЗТФ с поднятыми флагами расцвечивания будут стоять за дамбой со стороны Енисея (примерно на уровне арт-объекта «Жираф».) В 13.00 суда поднимут якоря и проследуют в сторону морских причалов ППК № 1.

Участие в параде примет танкер-бункеровщик «Владимир Матвеев», предназначенный для бункеровки морских и речных судов жидким топливом с температурой вспышки паров выше 60°С (летнее дизельное топливо) и моторными маслами, а также сбора нефтепродуктов при локализованном разливе; буксиры «Полярный», «Путораны» и «Портовый», круглогодично обеспечивающие подход судов к причалам; лоцманский катер «ЛК-15», используемый для работ в акватории по доставке документов и людей на рейд и обратно.

Вторая часть празднования состоится на Центральной площади Дудинки. В 16.00 стартует концертная программа, посвящённая юбилею Дудинского морского порта. С юбилеем портовиков поздравят руководители Заполярного транспортного филиала, администрации Таймырского района и Дудинки. Далее зрителей порадуют музыкальные и танцевальные номера. Первым выступит творческое объединение «Акватория» Заполярного транспортного филиала. Продолжат концерт артисты Дома культуры Дудинки, коллективы КДЦ «Юбилейный» и Дворца культуры из Норильска. В 19.40 московская кавер-группа «Жулики» исполнит всем известные хиты разных десятилетий.

Финалом праздничного дня в 20.40 станет салют над акваторией порта.