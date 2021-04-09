В четырёх норильских домах проводится замена систем электроснабжения по региональной программе капремонта

Управление ЖКХ Норильска, выступая в роли технического заказчика, провело конкурс и выбрало подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ — им стала компания «Универсал». Завершить работу специалисты должны до 30 августа.

- Согласно сметной документации, стоимость объекта — порядка 7 млн рублей. Да, это дорогостоящая работа, но сам дом большой, объём монтируемого оборудования также велик — более 2000 метров кабельной продукции, 334 новых энергосберегающих светильника, вводно-распределительное устройство. Подрядчик уже зашёл на объект, устанавливает металлорукава для будущей укладки кабеля, — рассказала Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ по производству.

Также продолжаются аналогичные работы по адресам: ул. Космонавтов, 47, ул. Михаила Кравца, 2, и ул. Федоровского, 8, ведётся подготовка на пр-де Молодёжном, 21, и ул. Михайличенко, 6. Завершена замена систем в домах по адресам: ул. Лауреатов, 77, и Московская, 20 (подрядчик «Универсал»). В планах на этот год ещё пять жилых зданий (Ленинский пр., 46, ул. Нансена, 24, ул. Орджоникидзе, 17 и 19, ул. Талнахская, 22). Проекты по ним уже есть с 2018 года, но за это время произошли изменения в законодательстве, в частности замена общедомовых электросчётчиков теперь выполняется не за счёт собственников, а на средства ресурсоснабжающей организации. Значит, в проекты следует внести изменения, и после утверждения в крае УЖКХ Норильска будет проводить конкурс по выбору подрядчиков.

В плане на будущий год один адрес — ул. Б. Хмельницкого, 17. Сейчас в УЖКХ ждут разработанный проект из регфонда. Нет проекта лишь для дома на Ленинском пр., 11, являющегося объектом культурного наследия. Всего за прошедшие три года (замена электроснабжения в норильских домах в рамках краевой программы ведётся с 2018 года) отремонтировали электрику в 31 доме на общую сумму — 169,8 млн рублей.

- Качество работы мастеров разное, в целом — на твёрдую четвёрку. По сравнению с 2018 годом оно значительно выросло. На все работы по региональной программе гарантия — 5 лет. Если что-то будет выходить из строя до истечения этого срока, подрядчик должен будет сам устранить проблему, — напомнила Татьяна Шульгина.

Она также отметила, что в связи с дополнительным поступлением средств в Норильск региональная программа изменений не претерпит: она утверждена на годы вперёд. Кроме того, она формируется из платежей собственников в регфонд.

В УЖКХ добавили, что в этом году будет проводиться и большая муниципальная программа по ремонту жилого фонда, на сумму свыше 1 млрд рублей. В её рамках обновят фасады, крыши, установят теплообменники в Кайеркане, автоматизированные тепловые пункты.

- А с 2022 года, надеемся, в рамках дополнительного финансирования стартует программа по сохранению фундаментов, ремонту квартир и иным мероприятиям по сохранению жилого фонда Норильска, — резюмировала заместитель директора УЖКХ по производству.