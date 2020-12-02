В декабре в Норильск поступит первая партия вакцины против коронавируса

Уже в декабре в город поступит первая партия вакцины от коронавируса, но точные даты пока неизвестны. Количество доз будет небольшим, около 74. В первую очередь планируется привить врачей, которые трудятся в красной зоне, а затем уже остальной медперсонал.

Ещё три месяца назад в город поступило специальное оборудование для хранения вакцины — два фармакологических холодильника. Условия хранение препарата очень строгие — только в спецхолодильниках при температуре — 18–20 градусов. Также дважды в день инженер по медицинскому оборудованию проводит сверку температурного режима. Такие холодильники стоят в двух Норильских межрайонных поликлиниках города на улице Талнахской и Солнечном проезде.

Напомним, что в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19. Первая создана Центром имени Гамалеи — «Спутник V», вторая — разработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Обе вакцин прошли успешные клинические испытания, но какая из них поступит в Норильск, пока неизвестно.