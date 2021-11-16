В декабре выйдет в свет вторая часть антологии «Культура коренных малочисленных народов Таймыра»

В рамках проекта «Культурный код народов Таймыра», ставшего победителем первого грантового конкурса «Мир Таймыра» компании «Норникель» завершается работа над созданием учебно-методического пособия, в котором отражены самобытность и ценность фольклора многоликой палитры культур таймырских этносов. Его отличительной особенностью является то, что здесь впервые будут размещены творческие работы таймырских школьников от 12 до 14 лет из Дудинки и поселков муниципального района.

Над созданием антологии трудились известные авторы учебных пособий, по которым юные северяне изучают родные языки и культуру своего народа: основоположник нганасанской письменности, автор нганасанского Букваря, заместитель директора Таймырского информационного методического центра Светлана Жовницкая-Турдагина и нганасанский автор стихов, рассказов и сказок, преподаватель нганасанского языка Таймырского колледжа Виктория Момде; соавторы первого академического долганско-русского словаря – заведующая отделом фольклора и этнографии Таймырского дома народного творчества Нина Кудрякова и методист Таймырского информационного методического центра Наталья Жаркова; писатель, член Союза журналистов России, учитель ненецкого языка дудинской средней школы № 1 Раиса Яптунэ и методист Таймырского информационного методического центра Елена Ямкина; знатоки энецкого языка и культуры – главный библиотекарь Дудинской городской библиотеки имени Огдо Аксёновой Анна Сактобергенова, ведущий специалист по энецкой культуре Таймырского дома народного творчества Зоя Болина и методист Таймырского информационного методического центра Нина Болина; знаток эвенкийского языка и культуры, ведущий методист отдела фольклора и этнографии Таймырского дома народного творчества Татьяна Болина.

Основной иллюстративный материал создан профессиональными и самобытными художниками, представителями коренных малочисленных народов Таймыра. В команде художников-иллюстраторов – Юрий Костеркин, Федор Симаков, Вениамин Безруких, Сергей Салаткин и Демьян Силкин.

Завершится проект в феврале 2022 года проведением фестиваля этнических культур в Таймырской Ойкумене, где и презентуют книгу.