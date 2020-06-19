В День Парада Победителей норильчане могут принять участие во всероссийских акциях

24 июня в честь ветеранов во всех районах Норильска, как и по всей стране, в течение одной минуты прозвучит гудок от транспортных средств – от личных авто до общественного транспорта, поездов, кораблей, заводов и фабрик, шахт и карьеров, зазвучит звон церквей и соборов – в знак приверженности Миру на всей земле.

С 12 до 13 часов из всех городских громкоговорителей Норильска будет звучать радиогазета «Победный марш». В районе Кайеркан в 13:00, 14:00 и 15:00 прозвучит радиогазета«Парад 45-го года».

В течение дня будет проходить акция «Голубь мира». Желающим принять участие необходимо сделать фигурку голубя – символа сегодняшней мирной жизни. Своего голубя нужно сфотографировать и «отправить в полёт» в интернет-пространство с пожеланием Мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле. Голубя мира также можно нарисовать на окнах в квартирах и офисах.

Провести этот день радостно за совместным творческим занятием

с детьми предлагает акция «Я рисую мелом». Улицы города можно украсить рисунками на военную тему, либо по мотивам фильмов или прочитанных книг и выложить фото в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.

Одну из всероссийских акций «Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ» поддержит Городской центр культуры и Централизованная библиотечная система – разместит в соцсетях видеоролики с песнями о Великой Отечественной войне. Присоединиться может любой желающий, опубликовав на своих страницах фото и видео с исполнением песен и стихов о войне с хештегом #ПарадПобедителей.

Музей Норильска 24 июня проведёт квест «История Победы»по городскому ориентированию, информацию о нём разместят на официальном сайте учреждения. Мероприятие познакомит участников с фактами из истории Норильска, связанными с Великой Отечественной войной.

Стать участниками проекта «Радость Победы»поможет КДЦ имени Владимира Высоцкого. Всоцсетях на страницах учреждения опубликуют видео танцевальных зарисовок балетмейстера Анны Зуевой. Каждый желающий может присоединиться к танцу. Участники ансамбля «Болеро» подготовили ролик с мастер-классом танца 40-х годов «Рио-Рита», с хештегом #РадостьПобеды. Его можно увидеть в соцсетях на страницах ГЦК.

Также к памятной дате КДЦ «Юбилейный» подготовил серию праздничных материалов: видео-интервью с ветераном Великой Отечественной войны Виктором Николаевичем Грековым, подборку художественных фильмов о войне, онлайн-кинопоказ "Кино нашей Победы, онлайн-концерт «Парад победителей», видео-выставку "Оружие победы" на страницах в соцсетях. Подробная информация размещена на сайте учреждения.