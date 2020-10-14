МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса

В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса

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В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса

На Таймыре предотвратили оборот 2,6 тонн свинины, которая не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям.

В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса

Специалисты Россельхознадзора в Дудинском морском порту изъяли несколько тонн замороженного мяса на кости, которое прибыло из Ленинградской области. В ходе проверки специалисты установили, что дата выработки мяса, указанная в сопровождаемых документах, не соответствует дате на маркировке упаковки.

На данный момент мясо отправили на экспертизу. По факту нарушения возбуждено административное дело.

14 октября в 17:51 220
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