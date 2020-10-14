В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса

Специалисты Россельхознадзора в Дудинском морском порту изъяли несколько тонн замороженного мяса на кости, которое прибыло из Ленинградской области. В ходе проверки специалисты установили, что дата выработки мяса, указанная в сопровождаемых документах, не соответствует дате на маркировке упаковки.

На данный момент мясо отправили на экспертизу. По факту нарушения возбуждено административное дело.