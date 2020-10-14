В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса
В Дудинке изъяли партию подозрительного мяса
На Таймыре предотвратили оборот 2,6 тонн свинины, которая не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям.
Специалисты Россельхознадзора в Дудинском морском порту изъяли несколько тонн замороженного мяса на кости, которое прибыло из Ленинградской области. В ходе проверки специалисты установили, что дата выработки мяса, указанная в сопровождаемых документах, не соответствует дате на маркировке упаковки.
На данный момент мясо отправили на экспертизу. По факту нарушения возбуждено административное дело.