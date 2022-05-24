В Дудинке наблюдаются первые подвижки льда

По информации управления по делам ГО и ЧС, к сегодняшнему полудню уровень воды в Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 139 см и составил 15 м 37 см.

Также в управлении сообщили, что с трёх часов дня 23 мая до четырёх утра 24 мая наблюдалось движение льда. В районе посёлка Потапово вода поднялась на 35 см и сейчас находится на отметке 14 м 29 см. Там продолжается ледоход интенсивностью в пять баллов. Сейчас кромка льда на Енисее пролегает между Потапово и Дудинкой.

В столицу Таймыра съезжается множество желающих посмотреть на ледоход. Таймырские спасатели обращаются к ним с просьбой соблюдать максимальную осторожность при нахождении на берегу, не подходить близко к береговой линии и не оставлять детей без присмотра.