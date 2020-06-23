МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Дудинке оборудуют более 50 площадок для складирования бытового и крупногабаритного мусора

В Дудинке оборудуют более 50 площадок для складирования бытового и крупногабаритного мусора

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В Дудинке оборудуют более 50 площадок для складирования бытового и крупногабаритного мусора

В Дудинке оборудуют более 50 площадок для складирования бытового и крупногабаритного мусора

Места их размещения определяет комиссия с соблюдением санитарных и иных требований. 10 площадок уже утверждены на выездном совещании. Там подрядчик планирует начать работы в ближайшее время. Также было принято решение увеличить количество контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов на четырёх площадках.

Работа по определению местоположения и оборудования будущих площадок будет продолжена, сообщается на сайте администрации Дудинки.

23 июня в 16:35 580
ДудинкаТКО
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