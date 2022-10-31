В Дудинке обсудили стратегическую сессию Норильска

В первую очередь на обсуждение был поднят вопрос о развитии точек продаж товаров, созданных представителями коренных малочисленных народов Севера. Это помогло бы стать Норильску активным рынком сбыта для художественных изделий, тундровых деликатесов. Попутно собравшиеся обсудили идею развития общего бренда территории и создание рабочих мест для художников.

Норильский бизнес должен активнее участвовать в жизнеобеспечении Таймыра, в частности в госзакупках для удалённых посёлков Таймыра, для которых сложно найти поставщиков с Большой земли, отметили участники совещания.

Кроме того, заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова уверена, что Норильск и удалённые таймырские посёлки должны быть связаны с помощью диджитал-технологий, которые повышают качество образования детей.

«Если мы говорим о развитии Арктики и Норильска как логистического центра, то мы должны обеспечивать хороший уровень жизни посёлкам. Именно от этого зависит отток населения из них», – сказала она, отметив, что транспортные проблемы мешают дудинским старшеклассникам участвовать в норильских проектах по профориентации или трудовой занятости.

Во встрече также приняли участие заместитель главы района по финансовым и экономическим вопросам Натэла Скобеева, директор Таймырского фонда содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика» Анна Карташова, председатель общины КМНС «Ня Танса» Валерия Болгова.

«По итогам обсуждения стало ясно, что жители Дудинки, особенно молодёжь, хотят больше культурного обмена с Норильском. Школьники и студенты должны иметь возможность чаще бывать на норильских музейных, театральных, других культурных событиях. В то же время и Дудинке есть что предложить норильчанам для культурного обогащения. В частности, это мероприятия, связанные с судоходством на Енисее, спортивные события», – говорит директор норильского Бюро арктических компетенций ПОРА Андрей Иванов.

Общественные обсуждения Стратегии развития Норильска уже прошли с разными группами заинтересованных лиц в Норильске, а также в Красноярске.

Проектный офис развития Арктики выступает оператором процесса разработки Стратегии развития города Норильска как опорного пункта Восточной Арктики до 2035 года. За ходом проекта можно следить на сайте СтратегияНорильска.РФ. К настоящему моменту с помощью этой онлайн-платформы собрано 150 предложений от неравнодушных жителей. Все предложения будет рассматривать группа экспертов, работающая над документом стратегического планирования.