В Дудинке появился первый на Таймыре проекционный пешеходный переход

Как отмечают специалисты, традиционная рисованная разметка имеет недостаток: глаз быстро привыкает к ней, внимание притупляется. Проекционная разметка более заметна. Это особенно важно, когда видимость ограничена. Светящуюся зебру действительно лучше видно в полярной ночи, в снегопад или туман. Не страшен ей и снег на дороге. А проецируемый знак «Пешеходный переход» точно обратит на себя внимание водителей.

Установленное световое оборудование имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие эффективность и безопасность его применения на дорогах общего пользования.

Проекционный пешеходный переход стал первым из множества современных знаков, которые появятся в Дудинке, и первым на Таймыре. Вскоре светящиеся зебры появятся на переходе Веерной улицы, возле производственного комплекса малой механизации (ПКММ), на его территории и перед въездными зонами производственных комплексов. С помощью проекторов планируется также обозначить опасные участки работы кранов. При этом разметка будет двигаться вместе со стрелой крана. Это позволит обеспечить безопасность сотрудников как на территории предприятия, так и за её пределами КПП.