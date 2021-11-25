В Дудинке представили проект цеха для переработки даров тундры

Сотрудники Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) представили в Дудинке проект цеха для переработки мяса, рыбы и дикоросов. Он был разработан по итогам прошедшей встречи с представителями общин коренных малочисленных народов Таймыра.

Как рассказал председатель правления ПОРА Николай Доронин, цех представляет собой современную постройку с помещениями для приёмки и переработки сырья, а также рефрижераторами для хранения готовой продукции. Рефрижераторы, кстати, дают возможность хранить её и реализовывать в течение всего года, а не сдавать в сезон посредникам по бросовым ценам.

- Цех будет передан в управление общинам коренных малочисленных народов, однако сначала необходимо решить оставшиеся технические вопросы по утилизации отходов, юридические нюансы управления предприятием, организации транспортного сообщения, — пояснил Доронин. - Хотелось бы, чтобы в итоге как минимум в магазинах Норильска появились отдельные полки с продукцией коренных народов Севера - олениной, рыбой, продукцией из ягод.

Эксперт-консультант по производству оленины Андрей Листишенко, который знаком с ямальским, финским и канадским опытом организации аналогичного производства, отметил, что при введении в эксплуатацию такого цеха будут созданы несколько рабочих мест: технолога, обработчиков рыбы и мяса. Их занятость может быть непостоянной — только по необходимости или в сезон. В день предприятие сможет перерабатывать 600 кг продукции, но только одного вида: рыбы, мяса или дикоросов. По санитарным нормам, между партиями сырья цех обязательно должны вымыть и продезинфицировать.

- Строительство цеха позволит расширить возможности для представителей коренных малочисленных народов, ведущих традиционное природопользование и проживающих в посёлках Усть-Авам и Волочанка, – они смогут выгодно реализовывать результаты своего труда и больше зарабатывать, - подчеркнули в ПОРА.

Сегодня в Норильске и в Таймырском Долгано-Ненецком районе потенциальный годовой спрос на оленину обеспечен примерно на 80%, а на рыбу – менее чем на 40%, рассказал Андрей Листишенко. В связи с удаленностью посёлков оленина зачастую производится кустарным способом — в виде, невостребованном у потребителя. Строительство цеха поможет повысить стандарты качества и даст возможность продавать продукцию в другие регионы России.

Председатель общины КМНС «Ня танса» Валерия Болгова предложила разместить цех на месте бывшего госпромхоза «Таймырский» — на Вальке. Благодаря этому можно возродить часть производства госпромхоза, где в 1980-х на заготовке и переработке даров тундры трудились до 1800 человек.