В Дудинке рекультивируют свалку за счёт средств штрафа НТЭК

Несанкционированную свалку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Как отмечают в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, площадь замусоренной территории составляет более 50 тысяч квадратных метров. На участке накопилось около 33 тысяч кубометров мусора. По оценкам специалистов, свалка приносит значительный вред поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру.

Минэкологии края подало заявку на включение объекта в госреестр. Специальная комиссия УралНИИ «Экология» посчитала представленные данные достаточным основанием для включения свалки в реестр объектов накопленного вреда.

Юлия Гуменюк, замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края, отметила, что теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка:

- Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счёт уплаты экологического штрафа АО «НТЭК». В Красноярском крае это уже второй объект, включённый в госреестр. Летом текущего года в реестр объектов накопленного вреда вошёл полигон лигнинохранилища в Канске.