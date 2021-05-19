В Дудинке введен режим повышенной готовности из-за разлива дизельного топлива

В понедельник, 17 мая, в 7.30 утра оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района поступила информация о том, что на Дудинской нефтебазе АО «Таймырская топливная компания» обнаружена капельная течь дизельного топлива на резервуаре № 99. Площадь вытекшего на бетонные плиты свайного поля нефтепродукта составила 30 м2, объёмы в настоящее время уточняются.

На данный момент место разлива обработано сорбентом, течь дизельного топлива по специальному жёлобу собирается в оборудованную ёмкость, развернуты боновые заграждения.

О происшествии незамедлительно было доложено руководству районной администрации, на месте работала оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района под руководством главы Таймыра Евгения Вершинина.

По информации представителей АО «ТТК», на момент обнаружения течи в резервуаре находилось более 12 тысяч тонн дизельного топлива. Для предотвращения возможного разлива нефтепродукта принято решение выкачать его из резервуара в свободные ёмкости.

- В ходе работы выездной комиссии был определён масштаб происшествия и оценены возможные неблагоприятные последствия. – Прокомментировал ситуацию начальник управления Го и ЧС Андрей Шопин. – Силами оперативного реагирования сотрудников Дудинской нефтебазы удалось минимизировать ущерб. В настоящее время воздействие на окружающую среду исключено.

С 14.00 вчерашнего дня на территории Дудинки введен режим функционирования «Повышенной готовности» в связи с возможным разливом нефтепродуктов.

На объекте в первые сутки работало более 50 человек и девять единиц техники: работники Дудинской нефтебазы АО «ТТК», пожарные ОПО-4, газоспасательная служба Заполярного филиала компании «Норникель», таймырские спасатели, совместная оперативная группа УГОЧС района и Таймырского пожарно-спасательного гарнизона, контрольные органы в составе Таймырской прокуратуры, Росприроднадзора, Ростехнадзора. На объекте в постоянном режиме дежурит газоспасательная служба ЗФ «Норникеля».