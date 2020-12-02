В Дудинке задержали партию опасного мяса

По данным Россельхознадзора, в порт Дудинка из Мурманска прибыла партия подозрительного мяса весом 2,6 тонны. У продукции отсутствовал электронный ветеринарный сопроводительный документ.

В ходе ветеринарного контроля при выгрузке мяса из контейнера получатель груза предоставил информацию и номер оформленного на данное мясо ветеринарно-сопроводительного документа, однако дата выработки в документах не соответствовала фактической. Помимо этого, при исследовании мяса на предмет африканской чумы был выявлен возбудитель листериоза – инфекционной болезни, которая преимущественно поражает лимфоидные ткани и нервную систему. Инфекцией можно заразиться при разделке мяса, через пищу или воздух.

Мясо в результате направили на переработку на предприятие с повышенными термическими режимами. Грузоотправитель получил штраф.