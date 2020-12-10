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В Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины Таймыра

В Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины Таймыра

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В Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины Таймыра

В этом году в связи с пандемией короновируса власти района решили ограничиться несколькими мероприятиями на открытом воздухе, основная праздничная программа перенесена на весну.

В Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины ТаймыраВ Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины ТаймыраВ Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины ТаймыраВ Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины Таймыра

Перед горожанами и гостями на Набережной площади выступили артисты творческих коллективов Дудинки, таймырцев поздравил глава района Евгений Вершинин, слова приветствия прозвучали от губернатора Красноярского края Александра Усса.

Праздничная программа прошла ещё в более сжатом темпе, поскольку усилившийся мороз и поднявшийся к вечеру ветер не располагали к прогулкам по набережной Дудинки. Тем не менее зрители получили возможность побывать в чумах всех пяти этносов Таймыра и даже угоститься национальными блюдами.

Символический Огонь дружбы был зажжён в центре Набережной площади Таймыра, и вокруг него традиционным хороводом несколько кругов прошли почти все, кто здесь находился.

Праздник завершился ярким фейерверком на фоне пронзительно ясного зимнего неба Таймыра.

Текст Денис Кожевникова
Фото Денис Кожевников
10 декабря в 17:54 3160
ЮбилейДудинкаТаймыр
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