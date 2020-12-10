В Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины Таймыра

Перед горожанами и гостями на Набережной площади выступили артисты творческих коллективов Дудинки, таймырцев поздравил глава района Евгений Вершинин, слова приветствия прозвучали от губернатора Красноярского края Александра Усса.

Праздничная программа прошла ещё в более сжатом темпе, поскольку усилившийся мороз и поднявшийся к вечеру ветер не располагали к прогулкам по набережной Дудинки. Тем не менее зрители получили возможность побывать в чумах всех пяти этносов Таймыра и даже угоститься национальными блюдами.

Символический Огонь дружбы был зажжён в центре Набережной площади Таймыра, и вокруг него традиционным хороводом несколько кругов прошли почти все, кто здесь находился.

Праздник завершился ярким фейерверком на фоне пронзительно ясного зимнего неба Таймыра.