В Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины Таймыра
В Дудинке закончились праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины Таймыра
В этом году в связи с пандемией короновируса власти района решили ограничиться несколькими мероприятиями на открытом воздухе, основная праздничная программа перенесена на весну.
Перед горожанами и гостями на Набережной площади выступили артисты творческих коллективов Дудинки, таймырцев поздравил глава района Евгений Вершинин, слова приветствия прозвучали от губернатора Красноярского края Александра Усса.
Праздничная программа прошла ещё в более сжатом темпе, поскольку усилившийся мороз и поднявшийся к вечеру ветер не располагали к прогулкам по набережной Дудинки. Тем не менее зрители получили возможность побывать в чумах всех пяти этносов Таймыра и даже угоститься национальными блюдами.
Символический Огонь дружбы был зажжён в центре Набережной площади Таймыра, и вокруг него традиционным хороводом несколько кругов прошли почти все, кто здесь находился.
Праздник завершился ярким фейерверком на фоне пронзительно ясного зимнего неба Таймыра.