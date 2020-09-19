В Дудинке завершилось строительство резервного источника электроэнергии мощностью 3 МВт

Теперь у энергетиков Дудинки есть гарантированное обеспечение горячей водой и отоплением жилой части города, а также объектов Дудинского морского порта. Проект реализован за счет средств "Норникеля". Генеральным подрядчиком является ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг», шеф-монтажные работы проводило ООО «ГринТех Энерджи» - официальный представитель Jenbacher в России.

Уникальность проекта заключается в газопоршневых установках Jenbacher, которые представляют собой надежные и экономичные генераторы, отвечающие требованиям оперативного включения и выхода на номинальные параметры. Две машины контейнерного типа мощностью по 1,5 МВт каждая обладают высоким КПД - до 44%, оборудованы высокотехнологичной автоматикой, интерфейсной частью для управления и контроля агрегатов, автоматически синхронизируются между собой, равномерно распределяя нагрузку. На случай обесточивания собственных линий в энергоцентре предусмотрена дизель-генераторная установка, которая в течение 20 секунд позволяет вернуть необходимое для пуска напряжение. Кроме того, в проекте заложена возможность автоматического запуска оборудования.