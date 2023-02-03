В Дудинку можно будет ездить чаще

Несколько лет назад рейсы в последний день недели из Норильска в Дудинку и обратно были отменены. По заверениям администрации портового города, связано это было с малой рентабельностью маршрута и нехваткой дотаций на бюджетные маршруты. Но норильчане не раз выражали недовольство по этому поводу, не отреагировать на многочисленные жалобы было нельзя.

- Эта проблема была взята мною на контроль, мы её отработали совместно с министерством транспорта. И уже в ближайшее время данный вопрос будет решён. Сейчас в правительстве Красноярского края вносятся соответствующие корректировки. Я думаю, что в марте, крайний срок в апреле, автобусы начнут ходить как в Норильск, так и в аэропорт Алыкель, - заявил на встрече с журналистами Алексей Членов, полномочный представитель губернатора Красноярского края в Норильске и на Таймыре.

В общей сложности будет четыре рейса: два Дудинка—Алыкель, два - по маршруту Норильск-Дудинка-Норильск. Субсидироваться поездки будут из краевого бюджета. Перевозками будет заниматься муниципальная служба Дудинки.