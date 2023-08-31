В Дудинку прибыл плот-караван с круглым лесом

Третий лесоплот объёмом 25 тысяч кубометров вышел из устья Ангары 15 августа. Его ширина достигала 70 м, длина – 800 м, средняя осадка – 1,2 м. Как сообщают в Енисейском речном пароходстве, для транспортировки древесины были задействованы теплоходы «Механик Руденко», «РТ-694», «Абан», «Кононово», «Ангара-61» и «Ангара-63». Спуск состава через Осиновскую систему осуществлялся в сопровождении капитана-наставника службы безопасности судовождения Енисейского речного пароходства.

«Транспортировка леса в плотах требует от экипажей большого мастерства и максимального внимания к постоянно меняющейся обстановке. Благодаря большому опыту и высокому профессионализму речники успешно справились с задачей», - подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.