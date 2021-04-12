В Дудинском морском порту на речном причале вместо плавкрана будут использовать мобильный колёсный кран Liebherr LHM 250

Он более производительный, чем плавкран, и позволит сэкономить миллионы рублей.

Эту идею инициировал заместитель директора ЗТФ по производству Сергей Кугаевский. По предварительным подсчётам, такое решение поможет увеличить интенсивность погрузки файнштейна в период паводка в три раза.

Дудинский порт, единственный в мире имеет затопляемые во время весеннего паводка причалы, поэтому на этот период с них убирают все инженерно–технические сооружения. Потом, пока не восстановят подкрановые пути и не спустят вниз портальные краны, их временно заменяют плавкраны, которые в три раза ниже по производительности, и за их аренду нужно платить.

Во время паводка снижаются темпы разгрузки–погрузки, в том числе оборудования и продукции горно–металлургической компании. Сергей Кугаевский предложил обходиться собственными транспортными ресурсами и использовать на речном причале в период половодья вместо плавкрана более производительный мобильный колёсный кран Liebherr LHM 250. Его доставили сюда с морского причала первого производственно–перегрузочного комплекса ЗТФ (ППК–1), и, как только упадёт вода на 14–метровой отметке, он немедленно приступит к работе.

«Возможность дать новую жизнь уже побывавшему в эксплуатации крану появилась потому, что, во–первых, на ППК–1 теперь есть шесть мощных новых Liebherr LHM 420, а, во–вторых, когда начинается летняя навигация, в первую очередь начинает работать ППК–2, так как здесь причалы находятся на 14–метровой отметке затопления, — пояснил Сергей Кугаевский. — В этот период первый район, у которого восьмиметровая отметка, находится под водой, и первые суда с социальными товарами и грузами «Норникеля» приходят на второй перегрузочный комплекс. История с переездом крана с морских причалов на речной придумана и разработана для того, чтобы оперативно начать погрузку файнштейна в период, когда первый район стоит под водой».

Сборка кранов, как правило, производится раз в жизни: пришёл, его собрали, он эксплуатируется, а следующая разборка — в металлолом. У этого крана оказалась совсем другая судьба. Ему ещё предстоит послужить на благо компании.

Путь доставки крана на новое место прописки был просчитан до мелочей с учётом того, что даже в разобранном виде его габариты — шесть метров в высоту и шесть — в ширину, а по дороге имеются эстакады теплотрассы. Кран ещё к концу прошлого года разобрали подрядчики: сняли колонну, стрелу, то есть уменьшили его габаритный размер для проезда под всеми арками–препятствиями. Шасси с машинным отделением поехало своим ходом. Расчёты расчётами, но эстакада в районе лесобиржи оказалась непреодолимой преградой — там кран не прошёл. Пришлось его ещё немного разобрать. Больше препятствий не возникало. Во время пути отключали высоковольтные линии электропередачи в рамках техники безопасности.

На речном причале мобильный кран оборудуют кронштейном, чтобы ставить тяжёлые контейнеры с файнштейном на баржу. Баржу отбуксируют на рейд, где стоит морское судно, и уже судовыми кранами загрузят файнштейн в контейнеровоз.

В этом и в следующие годы плавкран уже не будут брать в аренду, на ППК–2 его заменят мобильные краны, что, под подсчётам специалистов, принесёт до 25 миллионов рублей экономии за пять лет.